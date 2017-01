Erster pinker Bürgermeister für NEOS

Mit Markus Moser stellt NEOS österreichweit erstmals einen Bürgermeister. Der 39-jährige Rechtsanwalt ist seit 2010 Bürgermeister der Gemeinde Mils bei Imst und ist seit einigen Wochen bei NEOS.

Bei den Gemeinderatswahlen 2010 trat Markus Moser mit einer unabhängigen Liste an und gewann in der Stichwahl den Bürgermeistersessel. Bei der Wahl 2016 wurde er bereits im ersten Wahlgang zum Ortschef gewählt.

Den Wechsel zu NEOS erklärte der 39-jährige Rechtsanwalt damit, dass NEOS Politik für nächste Generationen machen würde. Ihm sei das als zweifacher Familienvater sehr wichtig, daher möchte er dazu seinen Beitrag leisten. Gerade für Tirol sei Transparenz sehr wichtig. Er denke dabei unter anderem an Förderungen und Bedarfszuweisungen für die Gemeinden.

NEOS

Umfragen ergeben Einzug in Landtag

Am meisten Potential sieht NEOS in Innsbruck. Neben der Innsbrucker Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen will NEOS 2018 auch bei den Landtagswahlen antreten. Zeitungsumfragen sehen die Partei in Tirol immerhin bei fünf Prozent und damit im Landtag.

Im Mai will NEOS die Kandidaten in einer parteiinternen Vorwahl festlegen - mit Markus Moser: „Ich habe mich entschieden, für NEOS bei den Landtagswahlen 2018 zu kandidieren und so meinen Beitrag zu leisten.“

