Sturz aus Fenster aus achtem Stock

In Innsbruck hat sich am Dienstag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann stürzte aus einem Fenster im achten Stock eines Wohnhauses. Er wurde schwer verletzt.

Der 28-jährige Arbeiter wollte in dem Wohnhaus im Maria-Hilfpark in Innsbruck einen Fensterrahmen ausbauen. Ein Kollege befand sich ebenfalls in der Wohnung im achten Stock. Warum und wie der Arbeiter plötzlich 20 Meter in die Tiefe gestürzt ist, sah er nicht.

Der Arbeiter schlug auf einem Vordach im ersten Stock auf und blieb dann reglos auf der Straße liegen. Der gebürtige Deutsche, der schon lange für eine Tiroler Firma arbeitet, musste an Ort und Stelle reanimiert werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht.

Arbeitsinspektorat prüft Unfall

Wie es zu dem Sturz aus dem Fenster kam, ist laut Polizei unklar. Die weiteren Erhebungen laufen. Auch das Arbeitsinspektorat war bereits an Ort und Stelle. Mehrere Personen, darunter auch der Arbeitskollege, werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.