Fehlbedienung von Sauna löste Brand aus

Der Brand in einer Urlauberunterkunft in Westendorf im Bezirk Kitzbühel in der Nacht auf Sonntag dürfte aufgrund einer Fehlbedienung einer Sauna durch die Urlaubsgäste entstanden sein. 37 Urlauber sind evakuiert worden.

Ein technischer Defekt könne hingegen mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Das Feuer war kurz vor Mitternacht im Badezimmer eines Apartments ausgebrochen, in dem sich die Sauna befand. Ein 53-jähriger Einheimischer musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden - mehr dazu in Nach Brand Urlauberunterkunft evakuiert .

Großeinsatz der Feuerwehren

Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, der Schaden am Gebäude sei aber erheblich, hieß es. Die 37 Urlauber wurden zunächst von der Rettung betreut, ehe sie in nahegelegenen Hotels untergebracht wurden. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Westendorf und Brixen im Thale mit 65 Mann und acht Fahrzeugen sowie die Rettung mit 15 Helfern.