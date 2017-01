Keine Olympischen Spiele ohne Ja der Tiroler

In einer landesweiten Volksbefragung soll die Meinung der Tirolerinnen und Tiroler zum Thema Olympische Spiele abgefragt werden, wenn die Machbarkeitsstudie Grünes Licht gibt. Das haben Stadt Innsbruck und Land am Montag bekannt gegeben.

Es geht um eine mögliche Bewerbung von Innsbruck und Tirol für Olympische Winterspiele im Jahr 2026. „Der Rückhalt in der Bevölkerung muss da sein. Deshalb ist es für uns nur logisch, dass wir die Bevölkerung in ganz Tirol zu diesem Thema befragen werden und uns auch an das Ergebnis gebunden sehen“, erklärten Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) in einer gemeinsamen Aussendung Montagabend.

Befragung noch heuer

Auf Nachfrage im Büro des Landeshauptmannes heißt es, dass eine landesweite Volksbefragung dazu noch in diesem Jahr stattfinden werde, sollte die Machbarkeitsstudie positiv ausfallen. Darüber hinaus sollen weitere Formen der Bürgerbeteiligung zusätzlich zum Einsatz kommen.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Land und Stadt Innsbruck setzen bei einer möglichen Bewerbung auf einen neuen Weg, wie sie betonen, bei dem Ökologie und Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. „Für Umweltfrevel und Verschleuderung von Steuergeldern stehen wir nicht zur Verfügung. Vielmehr wollen wir einen umweltgerechten Weg einschlagen, der auch Infrastrukturmaßnahmen vorsieht, die mittel- und langfristig einen Vorteil für die Tiroler Bevölkerung darstellen“, betonen Platter und Oppitz-Plörer weiter.

Machbarkeitsstudie bis Sommer

Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die sich mit Fragen der Sportstätten, des Transports, der Unterbringung sowie der Nachhaltigkeit und Finanzierung des Projektes beschäftigt. Sie soll bis Frühsommer 2017 vorliegen - mehr dazu in Olympia 2026: Machbarkeitsstudie bis Sommer . Die Studie wurde vom Land, der Stadt Innsbruck und dem ÖOC in Auftrag gegeben. Von der Machbarkeitsstudie werden weiters inhaltliche Vorschläge zu möglichen Formen der Bürgerbeteiligung erwartet. Die Austragung der Wettbewerbe würde sich neben der Host City Innsbruck auf verschiedene Orte im gesamten Land erstrecken.

