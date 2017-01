Nach Brand: Deutsche Studentin in Lebensgefahr

Nach einem Brand in einem Studentenheim in Innsbruck am Sonntag, bei dem eine Frau ums Leben gekommen war, ist nun auch die Identität eines weiteren schwerverletzten Opfers geklärt. Es handelt sich um eine 19-jährige Studentin aus Deutschland.

Die junge Frau fanden die Einsatzkräfte ohnmächtig im Stiegenhaus des Pembauer-Studentenheims im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Mit schweren Verbrennungen wurde die vorerst unbekannte Frau in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Laut den Ermittlern dürfte die Frau versucht haben, das Gebäude fluchtartig zu verlassen. Dabei sei sie vermutlich zu Sturz gekommen und im Stiegenhaus liegen geblieben. Mittlerweile wurde die 19-jährige Studentin in eine Spezialklinik nach München überstellt. Ihr Zustand sei nach wie vor kritisch, heißt es.

Todesopfer war Mieterin

In dem Studentenheim befanden sich noch zwei normale Mietwohnungen. In einer lebte jene 84-jährige Frau, die bei dem Brand ums Leben gekommen war. In ihrer Wohnung war auch im Bereich des Esstisches der Brand ausgebrochen, wodurch genau kann vermutlich nicht mehr geklärt werden - mehr dazu in Tödliches Feuer: Brand ging von Küche aus. Laut Obduktion ist die Mieterin an den Folgen einer Rauchgasvergiftung sowie an ihren schweren Verbrennungen gestorben.

Nach wie laufen bei diesem Brandereignis die Ermittlungen und Untersuchungen. Das schwer beschädigte Studentheim bleibt bis auf weiteres baupolizeilich gesperrt.

Link: