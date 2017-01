Großes Sicherheits-Aufgebot bei Biathlon-WM

Am 9. Februar wird die Biathlon-WM in Hochfilzen feierlich eröffnet. Rund 150.000 Zuschauer werden erwartet. Für die Sicherheit sorgen neben der Exekutive auch Dutzende private Sicherheitskräfte.

Das neue 21 Millionen teure Biathlonstadion in Hochfilzen steht bereit für die Weltmeisterschaft. Die Veranstalter sind für den großen Ansturm gerüstet, wenn es am Donnerstag mit den ersten Bewerben in Hochfilzen losgeht. Zehntausende Besucher werden an einzelnen Wettkampftagen erwartet. Damit alles in geregelten Bahnen verläuft sind, sind 120 Security-Mitarbeiter im Einsatz. Dazu kommen noch Polizei und Feuerwehr.

Shuttlebusse und Sonderzüge im Einsatz

Auch für den großen Verkehrsansturm ist man gewappnet, heißt es von Seiten der Organisatoren. Für genügend Parkfläche in Stadionnähe ist gesorgt. Außerdem fahren vom Pillerseetal und von Leogang alle dreißig Minuten Shuttlebusse nach Hochfilzen. Auch Züge der ÖBB werden vermehrt nach Hochfilzen fahren.

Links: