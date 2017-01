Nach Brand Urlauberunterkunft evakuiert

In Westendorf musste in der Nacht auf Sonntag auf Grund eines Brandes ein Appartementhaus evakuiert werden. 37 Urlaubsgäste waren betroffen. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Brand dürfte laut Ermittlungen kurz vor Mitternacht in einer Wohnung im Erdgeschoß, in der sich auch eine Sauna befindet, ausgebrochen sein. Viele Urlaubsgäste verließen auf Grund der starken Rauchentwicklung im Gebäude fluchtartig ihre Unterkunft. Einige Personen retteten sich laut Feuerwehr Westendorf auf die Balkone.

FFW Westendorf

Mit Hilfe der Einsatzkräfte konnten mit einer Ausnahme alle Personen aus dem Gebäude unverletzt geborgen werden. Sie wurden zuerst in der alten Kegelbahn in Westendorf durch das Rote Kreuz erstversorgt und dann auf diverse Hotels im Ort verteilt. Gegen 3.30 Uhr war der Brand gelöscht. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.