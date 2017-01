Fahndung nach schwerer Körperverletzung

In Kitzbühel sucht die Polizei derzeit nach einem unbekannten Täter, der einen Einheimischen im Gesicht schwer verletzt hat. Der unbekannte wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Jetzt hofft man auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Passiert ist der Vorfall in der Nacht auf Donnerstag vor einem Lokal in Kitzbühel. Ein 20-Jähriger Einheimischer und der Unbekannte gerieten offenbar in Streit. Im Zuge dessen versetzte der unbekannte Mann seinem Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht. Ohnmächtig und schwer verletzt ließ er das Opfer zurück und flüchtete.

Polizei

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Bilder des Täters aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Der Verdächtige soll 30 bis 40 Jahre alt sein und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein