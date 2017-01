Eine Tote bei Brand mitten in Innsbruck

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Innsbrucker Defregger Straße ist am Samstagvormittag eine 85-jährige Frau ums Leben gekommen und eine weitere schwer verletzt worden. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Laut Feuerwehr brach der Brand Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoß aus. Von dort breitete sich das Feuer auf den Holzbalkon im Innenhof und dann hinauf bis zum Dach aus. Bei dem Haus handelt es sich um das Studentenheim Josef Pembaur, das von der Sängerschaft Skalden, einer Studentenverbindung, betrieben wird. Es befinden sich dort aber auch normale Mietwohnungen.

Mehrere Personen aus Wohnungen gerettet

Im Inneren des Gebäudes entwickelte sich dichter Rauch. Beim Vordringen der Einsatzkräfte ins Haus fanden diese in einer Wohnung im ersten Obergeschoß eine tote Frau. Eine weitere schwer verletzte Frau, die sich im Stiegenhaus befand, konnte gerettet werden. Ebenso vier weiterer Personen aus anderen Wohnungen.

Der Brand im Studentenheim war gegen 12.20 Uhr unter Kontrolle. Brandermittler des Landeskriminalamts haben die Untersuchungen aufgenommen. Das Studentenheim ist laut Feuerwehr vorerst nicht bewohnbar.