Jugendliche nach Raubüberfällen gefasst

Nach zwei Raubüberfällen in Imst in den letzten Tagen hat die Imster Polizei jetzt die drei mutmaßlichen Täter ausforschen können. Es handelt sich um drei Jugendliche, zwei davon sitzen in Untersuchungshaft.

Ein 17-jähriger Türke, ein 15-jähriger Russe und ein 17-jähriger Oberinntaler sollen am Dienstag und am Mittwoch jeweils 16-Jährige beraubt haben. Dem ersten Opfer sollen sie die Geldtasche entwendet haben, dem zweiten Opfer einen Bargeldbetrag. Im Laufe der Ermittlungen wurden noch andere ähnliche Raubversuche bekannt.

Alle drei bereits amtsbekannt

Alle drei sind der Polizei schon wegen anderer Straftaten bekannt. So wurde der Türke bereits mit einem Waffenverbot belegt. Trotzdem fanden die Beamten bei ihm Schreckschusspatronen. Der Türke und der Russe wurden festgenommen. Mittlerweile sitzen sie in der Justizanstalt Innsbruck, über sie wurde am Freitag die Untersuchungshaft verhängt. Der Oberländer wurde auf freiem Fuß angezeigt. Er soll bei den Straftaten nur Schmiere gestanden haben.