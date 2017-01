Tiroler holen Gold und Silber beim Rodeln

Im Einsitzer Sprint hat der Tiroler Wolfgang Kindl am Freitag in Igls bei der Rodel-WM Gold geholt. Peter Penz und Georg Fischler holten Silber im Doppelsitzer-Sprint.

Kindl gewann vor dem Russen Roman Repilow und dem Südtiroler Dominik Fischnaller. Für den 28-jährigen Kindl ist es der größte Erfolg seiner Karriere. 2015 und 2016 eroberte er bei Weltmeisterschaften im Einzel jeweils Bronze.

Kindl konnte Druck standhalten

„Unglaublich. Das habe ich mir nur erträumen können. Ich habe gewusst, dass ich brutal gut drauf bin und Chancen auf eine Medaille habe. Aber das es sich für ganz oben ausgeht“, freute sich Kindl nach dem größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. 2015 und 2016 eroberte der 28-Jährige aus Natters bei Weltmeisterschaften im Einzel jeweils Bronze.

Kindl hielt damit auch der hohen Erwartungshaltung stand. „Im Prinzip habe ich es mir selbst schwer gemacht, weil ich im Training so schnell war. Aber ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte er im ORF. Am Sonntag steht noch der Bewerb im Einzel an, auch da wird das 1,66 Meter große Kraftpaket nun als Favorit an den Start gehen.

Deutsche Siegen im Doppelsitzer-Bewerb

Den Sieg im Doppelsitzer holten die deutschen Tobias Wendl und Tobias Arlt, die damit ihren Titel verteidigten. Rang drei belegten die deutschen Toni Eggert und Sascha Benecken. Auf Platz vier landete mit Thomas Steu und Lorenz Koller das zweite rot-weiß-rote Duo.

Fischler hatte erst in der Vorwoche seine Starterlaubnis nach einer Herzmuskelerkrankung erhalten - mehr dazu in Fischler hat Starterlaubnis für Heim-WM. Das Gespann hatte deshalb drei Wochen pausieren müssen.

Die Tiroler Peter Penz und Georg Fischler hatten auch schon 2015 bei den Kunstbahn-Weltmeisterschaften in Sigulda im Doppelsitzerbewerb Silber geholt. Den Titel sicherten sich wie heute die deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl und Tobias Arlt - mehr dazu in Rodeln: Penz und Fischler holen WM-Silber

Damen: Plätze acht und neun im Sprint

Ohne Chance auf Medaillen sind Österreichs Damen am Freitag bei der ersten Entscheidung der Rodel-WM in Innsbruck/Igls gewesen. Im Sprint erreichten Miriam Kastlunger und Birgit Platzer die Plätze acht und neun - mehr dazu in Rodel-WM: Plätze acht und neun im Sprint.

Links: