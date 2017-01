Frauenorden unter neuer Leitung

Die Frauenorden der Diözese Innsbruck haben am Dienstag mit Schwester Pauline Thorer eine neue Vorsitzende gewählt. Sr. Pauline Thorer ist die Generaloberin der Barmherzigen Schwestern Innsbruck.

Bei der Wahl, die in Innsbruck im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern stattfand, wurde Sr. Maria Luise Eberharter zur Vertreterin von Sr. Pauline Thorer gewählt. Sr. Maria Luise ist Provinzvikarin bei den Tertiarschwestern in Hall. Zur Schriftführerin wurde Sr. Notburga Maringele gewählt. Sie gehört ebenfalls den den Tertiarschwestern in Hall an. Ihre Stellvertreterin ist Sr. Irma Maria Kuenzner, die auch Leiterin der Steyler Missionarinnen in Innsbruck ist.

Sigl

Die Wahl wurde unter dem Vorsitz von Sr. Maria Beatrix Mayrhofer durchgeführt, die Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden Österreichs ist.