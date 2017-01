Wängle: Großbrand mitten im Ort

Bei einem Brand in Wängle im Bezirk Reutte ist am Freitagabend ein Wohnhaus schwer beschädigt worden. Die Hausbesitzer konnten noch rechtzeitig gerettet werden - so wie 40 Hasen im Stall.

Der Brand im Ortszentrum von Wängle brach gegen 19.30 Uhr aus. Die beiden Bewohner, eine 56-jährige Frau und deren 58-jähriger Lebensgefährte, bemerkten das Feuer nicht. Sie wurden von Nachbarn darauf aufmerksam gemacht und brachten sich daraufhin in Sicherheit. Der Brand, der sich vor allem im zweiten Obergeschoß ausbreitete, konnte von der Feuerwehr relativ rasch gelöscht werden.

Zoom.Tirol

40 Hasen aus Stall gerettet

Im Zuge der Löscharbeiten gelang es auch, 40 Hasen aus dem Stall zu bergen und zu retten. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden, die Brandursache ist noch unbekannt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

zeitungsfoto.at

Im Einsatz standen insgesamt 116 Feuerwehrkräfte von fünf Feuerwehren sowie vier Rettungssanitäter und eine Polizeistreife.