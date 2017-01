Ökostrom für Flirscher Tunnel

Der Flirscher Tunnel im Oberland wird künftig zum Großteil mit Ökostrom versorgt werden. Die Autobahn- und Schnellstrassengesellschaft ASFINAG plant dafür ein Kleinwasserkraftwerk am Gonderbach.

Die ASFINAG will verstärkt auf Ökostrom und umweltfreundlichere Technologien setzen. Am Gondebach bei Flirsch ist dazu ein Kleinwasserkraftwerk geplant. Es soll einen großen Teil des Energiebedarfs etwa für Beleuchtung oder Sicherheitseinrichtungen im Flirscher Tunnel decken.

900.000 Euro Investition

Die Voraussetzungen für ein Kraftwerk seien in Flirsch ideal, hießt es. Die Infrastruktur ist bereits vorhanden, so die ASFINAG, weil bereits jetzt Wasser aus dem Bach für den Löschwasserbehälter entnommen werde. 900.000 Euro investiert die ASFINAG in das geplante Kleinwasserkraftwerk. Man hofft, Anfang 2018 mit dem Bau starten zu können, es soll noch im selben Jahr fertiggestellt werden. Das Kraftwerk ist aber nur Teil einer größeren Öko-Initiative des Autobahnerhalters. Neben mehr Elektroautos im Tiroler Fuhrpark sollen auch Solaranlagen Strom für die Einfahrtsbeleuchtung der Tunnel liefern.

