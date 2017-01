Neuer Fahrplan für Gymnasium Sillgasse

Der Abbruch und Neubau des Gymnasiums Sillgasse in Innsbruck wird um ein Jahr verschoben. Das gab die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) am Donnerstag bekannt. Die Schule soll erst 2018 abgerissen und 2020 dann fertig sein.

Der letzte großangelegte Um- und Neubau des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums Sillgasse ist 40 Jahre her. Jetzt hat der Eigentümer einem Neubau der Schule zugestimmt und die notwendigen Geldmittel freigegeben - mehr dazu in Moderne Architektur für BG/BRG Sillgasse.

SOLID architecture ZT GmbH

Ausweichquartier im Westen Innsbrucks

Außerdem steht laut BIG fest, dass die Schule während der Bauzeit in ein Containerdorf übersiedelt, das bei der Technik im Westen Innsbrucks aufgebaut wird. Das derzeit dort befindliche und zuletzt als Flüchtlingsverteilerzentrum genutzte Containerdorf werde Anfang kommenden Jahres abgerissen. Gleichzeitig beginne man westlich davon das neue Containerdorf für die Sillgasse aufzubauen, so ein Sprecher der Bundesimmobiliengesellschaft. Im Sommer 2018 sollen die rund 850 Schüler und 100 Lehrer ins Containerdorf übersiedeln. Dann wird mit dem Abriss der alten Schule begonnen. Derzeit geht man in der BIG davon aus, dass die neue Schule 2020 bezogen werden kann.

