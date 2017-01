Autofahrerin in eiskalter Sill eingeklemmt

In die eiskalte Sill ist Dienstagabend eine 56-jährige Tirolerin in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) gestürzt. Sie konnte sich nicht selbst aus ihrem Auto, das am Dach lag, befreien. Ein anderer Autofahrer konnte sie retten.

Die 56-jährige Einheimische war mit ihrem Auto gegen 22.30 Uhr auf der Brennerstraße B182 Richtung Brenner unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt von Gries am Brenner kam sie plötzlich von der Fahrbahn ab und stürzte in die eiskalte Sill.

Dabei kam sie mit ihrem Auto am Dach zu liegen, konnte sich aber nicht selbst in Sicherheit bringen.

zurück von weiter

Durch Seitenfenster in Sicherheit gebracht

Ein vorbeikommender Autofahrer sah das Auto in der Sill liegen und zögerte keine Sekunde. Er befreite die Frau durch ein zerborstenes Seitenfenster aus ihrem Auto und brachte sie in Sicherheit. Die Frau wurde unterkühlt zur weiteren Abklärung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.