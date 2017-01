Das Geschäft mit der Eiszapfenentfernung

Vor allem in Städten stellen meterlange Eiszapfen an Dachrinnen eine Gefahr dar. Für Verletzungen und Schäden haften die Hausbesitzer – auch wenn Absperrstangen aufgestellt sind. Professionelle Eiszapfenentfernung kann teuer werden.

Das Problem stellt sich bei den derzeit herrschenden dauerhaft tiefen Temperaturen vor allem in Städten, wo Eiszapfen für Fußgänger und Autos zur Gefahr werden können. Auch in Kufstein und Wörgl machen Spengler derzeit mit professioneller Entfernung ein gutes Geschäft, aber nicht in dem Umfang wie Spengler in Innsbruck.

Plössl

Ein Viertel des Jahresgeschäfts

Die Kosten für eine einfache Eiszapfenentfernung (ein Eiszapfen, mit Leiter erreichbar) betragen laut dem Innsbrucker Spengler Klemens Plössl circa 150 Euro, wenn Steiger, Absperrungen, Seil und mehrere Arbeiter benötigt werden, können bis zu 700 Euro anfallen. In den drei Wintermonaten besteht der gesamte Umsatz der Spenglerei aus Eiszapfenentfernung.

Mit Schaufel Richtung Regenrinne Ein Amateurvideo zeigt, wie problematisch die Eiszapfenentferngung sein kann. Ein geparktes Auto wurde mit Schachteln gesichert.

Dafür wird zuerst der Gehsteig oder Straßenabschnitt gesperrt, ein Steiger bringt die Arbeiter sieben, acht Meter die Hausfassade hinauf. Oft seilt sich ein Arbeiter auch von einer Luke zur Dachrinne ab. Gearbeitet wird mit Hammer oder spitzer Schaufel, gelegentlich werden die Eiszapfen auch weggeflämmt. Das Eis wird anschließend abtransportiert.

Dachrinnenheizung bleibt oft unbenützt

Eiszapfen entstünden durch schlecht isolierte Dächer, so Plössl, doch das wollten viele Hausbesitzer nicht hören. Oft werde auch am falschen Fleck gespart, wenn nämlich die vorhandene Dachrinnenheizung nicht eingeschaltet werde. Ist die Dachrinne erst einmal vereist, funktioniere auch eine später eingeschaltete Dachrinnenheizung nicht mehr, so Plössl.

Plössl

Stressig werde die Arbeit der Spengler in stark frequentierten Straßen, z. B. in Innsbruck. Oft gewähre der Takt von Straßenbahnen und Bussen nur sehr kurze Intervalle für das Abhacken der Eiszapfen, die dann mit 20, 30 km/h zur Erde stürzen und in alle Richtungen zerbersten.

privat

Feuerwehr kommt nicht automatisch

Wer sich den Spengler sparen will, findet in der Feuerwehr keinen günstigen Ersatz. Diese rückt nämlich nur an, wenn kein gewerblicher Anbieter erreichbar und Gefahr in Verzug ist.

Diese Leistung sei kostenpflichtig, so der stellvertretende Innsbrucker Branddirektor Martin Gegenhuber, und berechne sich nach der Arbeitszeit. Sind öffentliche Gebäude betroffen, unlängst etwa der Stadtturm in Innsbruck, wird die Eiszapfenentfernung der Stadt nicht in Rechnung gestellt.