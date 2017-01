Kletterer abgestürzt - nächtliche Rettungsaktion

Im Sellraintal läuft seit Dienstagabend eine schwierige Rettungsaktion. Am Burgschrofen stürzte gegen 17.30 Uhr in einer Höhe von 2.200 Meter ein Kletterer ab. Wegen der Dunkelheit müssen die Bergretter zu Fuß aufsteigen.

Der 29-Jährige stürzte gegen 17.30 Uhr am Burgschrofen kurz unter dem Gipfel des Roten Kogel ab. Der Mann verletzte sich an der Schulter und am Oberarm. Sein Kollege setzte einen Notruf abgesetzt und versorgte den Verletzten. Die beiden befinden sich laut Leitstelle Tirol auf 2.200 Metern.

Eine Bergung mit dem Hubschrauber war wegen der Dunkelheit aber nicht mehr möglich. Nun müssen die Mitglieder der Bergrettung St. Sigmund im Sellrain zu Fuß zu den beiden Männern aufzusteigen.