Belegschaft übernimmt Tonstudio in Osttirol

Die Belegschaft übernimmt das renommierte Koch Universal Tonstudio in Nußdorf-Debant in Osttirol und führt es unter anderem Namen weiter. Anfang des Jahres trennte sich Universal Deutschland von dem Studio.

In dem Tonstudio haben unter anderem die Kastelruther Spatzen, Monika Martin, Norman Stolz und die Jungen Zillertaler ihre Erfolgshits produziert. Vor einem halben Jahr kam dann die schlechte Nachricht, dass Universal das Tonstudio in Osttirol auflässt - mehr dazu in Universal Music zieht sich aus Tirol zurück .

Große Pläne

Die neue Geschäftsführung wird weiter auch für Universal produzieren, so der Plan. „Wir haben dieselben Netzwerke wie vorher. Das ist eine langjährige Zusammenarbeit mit Universal, die bleibt nach wie vor bestehen“, erklärt Geschäftsführer Sepp Schönleiter.

ORF

Das Tonstudio nennt sich jetzt „17-Studios“. Es will künftig alle Musikrichtungen produzieren. „Wir sind natürlich für alle Arten von Musik völlig offen. Wir haben auch vor, andere Sparten zu erobern“, sagt Markus Musshauser. Die beiden früheren Angestellten produzieren nun als Geschäftsführer auf eigenes Risiko. Die Geräte wurden von Universal gekauft, das Gebäude von Gründer Franz Koch gemietet.