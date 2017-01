Schüler in Innsbrucker Innenstadt beraubt

In der Innsbrucker Innenstadt ist Sonntagabend ein 16-jähriger Schüler bedrängt und beraubt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Marokkaner, konnte im Zuge der Fahndung festgenommen werden.

Der 16-jährige Schüler war gemeinsam mit einem Bekannten in der Rathausgalerie in Innsbruck unterwegs. Kurz nach 22.00 Uhr bettelte ihn dort laut Polizei ein Marokkaner, der in Begleitung einer einheimischen Frau war, um Zigaretten an. Als der Schüler verneinte, riss ihm der junge Mann plötzlich die Halskette samt Anhänger vom Hals und flüchtete anschließend. Der Schüler wurde dabei leicht verletzt und erstattete sofort Anzeige bei der Polizei.

Marokkaner vorläufig festgenommen

Im Zuge der Fahndung konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger in einem Lokal im Stadtzentrum angehalten werden. Die Beamten konnten dem Mann auch einen Diebstahl eines Mobiltelefons nachweisen. Der Marokkaner wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Derzeit wird geprüft, ob der Mann noch für weitere Straftaten verantwortlich ist.