Sicherheitszentrum wird heute fixiert

Die Verhandlungen zu dem Mietvertrag für das neue Sicherheitszentrum in Innsbruck haben sich in die Länge gezogen. Montagnachmittag sollen diese Verträge mit Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) unterzeichnet werden.

Das Sicherheitszentrum soll das neue polizeiliche Hauptquartier werden. Es wird es in der Innsbrucker Kaiserjägerstraße, wo sich derzeit die Landespolizeidirektion befindet, gebaut. 78 Millionen Euro werden investiert. Errichtet wird das Gebäude von einer Tochterfirma der Bundesimmobiliengesellschaft.

ORF

Nach den langwierigen Verhandlungen und der anvisierten Inbetriebnahme für 2021 wird am Nachmittag der Vertrag unterzeichnet - mehr dazu in Grünes Licht für Sicherheitszentrum Innsbruck (tirol.ORF.at, 17.2.2016). Baubeginn soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres sein.

Während der Bauzeit müssen einige Organisationseinheiten der Polizei umziehen - etwa die Verkehrsabteilung oder auch die Sondereinheit Cobra.