Venier im Super-G in Garmisch Zweite

Mit dem zweiten Platz beim Super-G in Garmisch hat Stephanie Venier am Sonntag ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis erzielt. Die Oberperferin musste sich auf der Kandahar-Strecke nur der Schweizerin Lara Gut geschlagen geben.

Venier fehlten am Ende nur 0,67 Sekunden auf die Bestzeit von Gut, die in 1:17,92 Minuten auf der Kandahar-Piste zu ihrem insgesamt 22. Weltcup-Sieg und dem elften in einem Super-G raste. Platz drei ging mit 0,86 Sek. Rückstand an Tina Weirather. Die Liechtensteinerin schaffte es nach zwei zweiten Plätzen auch im dritten Saison-Super-G auf das Podest.

Ricarda Haaser auch Platz zehn

Nur 0,21 Sek. hinter Weirather belegte Nicole Schmidhofer als zweitbeste Österreicherin Rang vier. Eine starke Leistung bot erneut Ricarda Haaser. Die 23-jährige Tirolerin raste mit der hohen Nummer 36 ex aequo mit Francesca Marsaglia aus Italien auf den zehnten Platz und egalisierte damit ihr Ergebnis aus der Abfahrt vom Samstag. Die Abfahrtssiegerin von Zauchensee Christine Scheyer landete unmittelbar vor Elisabeth Görgl auf Rang 13.

2. Platz Stephanie Venier (AUT) Stephanie Venier landet nur 67 Hundertstel hinter Lara Gut auf Platz zwei.

Zu den vielen Ausgeschiedenen gehörte beim Speed-Comeback nach sehr guter Zwischenzeit auch Anna Veith. Lindsey Vonn (USA) rangierte einen Tag nach ihrem 77. Weltcupsieg nach 35 von 60 Läuferinnen auf Platz neun.

Link: