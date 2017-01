Anklage nach versuchter Vergewaltigung

Nach einer versuchten Vergewaltigung in der Klinik Innsbruck muss sich ein 19-jähriger somalischer Asylwerber vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben. Dem Asylwerber drohen bis zu 10 Jahre Haft.

Laut Anklage soll der 19-jährige Asylwerber Ende Oktober unbefugt in den stationären Bereich der Klinik gelangt sein. Dort soll er mit einer Patientin ins Gespräch gekommen sein, die zunächst noch glaubte, der Mann sei ebenfalls ein Patient. Plötzlich drängte der Mann die Frau aber in ein Ecke und entblößte seinen und ihren Unterkörper.

Notfallknopf verhinderte Tat

Der Patientin gelang es, über einen Notfallknopf eine Krankenschwester zu holen. Das hat laut Staatsanwaltschaft eine weitere Tatausführung verhindert. Der 19-jährige somalische Asylwerber wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft - mehr dazu in Versuchte Vergewaltigung an der Klinik.

Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Ein Termin für die Verhandlung vor dem Schöffengericht steht daher noch nicht fest. Im Falle eines Schuldspruches droht dem Mann eine Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren.