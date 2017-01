A 13: Bremsmanöver mit Folgen

Zwei Rettungsfahrzeuge waren am Samstag am späten Nachmittag in einen Auffahrunfall auf der Brennerautobahn verwickelt. Ein Sanitäter wurde verletzt. Die Autobahn war für rund eine Stunde gesperrt.

Ausgelöst hat den Unfall ein 59-jähriger Italiener, der sich bei Innsbruck-Süd falsch eingeordnet hatte. Als er bemerkte, dass er auf der rechten Fahrspur nicht nach München kommt, bremste er sein Fahrzeug stark ab. Zwei hinter ihm fahrende Taxilenker mussten ebenfalls stark abbremsen, konnten aber gerade noch auf die rechte Fahrbahn ausweichen. Somit waren aber kurzfristig beide Fahrstreifen in Richtung Innsbruck-West blockiert.

zeitungsfoto.at

Zwei ebenfalls nachkommende Rettungsfahrzeuge - sie waren mit einem 13-Jährigen nicht einsatzmäßig in Richtung Klinik Innsbruck unterwegs - konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Sie fuhren in ein Taxi und in den Pkw des Italieners.

zeitungsfoto.at

Eine Person wurde verletzt

Dabei wurde ein 26-jähriger Rettungssanitäter verletzt. Der 13-jährige Patient im Rettungsfahrzeug, sowie alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

An vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Brennerautobahn war für rund eine Stunde gesperrt.