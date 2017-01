Triumpf für Paris auf der Streif

Der Südtiroler Dominik Paris hat wie im Jahr 2013 auf der Originalstrecke die prestigeträchtige Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Super-G-Sieger Matthias Mayer fuhr auf Platz Acht.

Der 27-Jährige Dominik Paris triumphierte am Samstag auf der Streif vor den Franzosen Valentin Giraud Moine und Johan Clarey.

APA

Als bester Österreicher belegte Matthias Mayer den achten Platz mit 0,75 sec. Rückstand und Hannes Reichelt wurde Neunter.

Gröden-Gewinner Max Franz schied im oberen Streckenteil aus, der Schweizer Beat Feuz fuhr die klare Zwischenbestzeit im Schlußabschnitt. Paris feierte seinen insgesamt siebenten Weltcup-Erfolg, den dritten in Kitzbühel.

APA

Am Vorabend Feier mit Promis

Inmitten der 2.500 Gäste im „Weißwurst“-Trubel wurde abseits von Schwarzenegger, Gabalier und Co. vor allem allerlei deutsche Prominenz gesichtet - mehr dazu in Schwarzenegger als „King of Weißwurst“.

