Paragleiter fliegt trotz Flugverbots - Strafe

Trotz Flugverbots wegen des Weltwirtschaftsforums in Davos ist ein Paragleiter-Pilot in dieser Woche über Ischgl gestartet. Das Bundesheer erfasste ihn mit seinem Radarsystem. Dem Deutschen droht eine empfindliche Verwaltungsstrafe.

Während des Weltwirtschaftsforums in Davos wurde in dieser Woche aus Sicherheitsgründen eine Flugverbotszone im Umkreis von 46 km verhängt. Auch Teile des Tiroler Oberlands waren von der Sperre betroffen. Überwacht wurde das Sperrgebiet vom Österreichischen Bundesheer - mehr dazu in Bundesheer schützt Weltwirtschaftsforum Davos.

Paragleiter von Bundesheer-Radar erfasst

Am Mittwoch entdeckten Soldaten mittels Radar einen Paragleiter-Piloten über dem Ischgler Skigebiet. Die Polizei in Ischgl wurde ersucht, die Daten des Piloten aufzunehmen. Als der Deutsche am Sportplatz landete, empfingen ihn dort bereits die Beamten. Dem Mann droht jetzt wegen Verletzung des Flugverbots eine empfindliche Verwaltungsstrafe.

Bundesheer/Luftraumueberwachung MI

Das Bundesheer habe im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums Informationen etwa an Fliegerclubs verteilt. Im übrigen müsse sich jeder, der ein Fluggerät in Betrieb nimmt, über mögliche Beschränkungen informieren, heißt es von Seiten des Militärkommandos Tirol.