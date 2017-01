Frontalzusammenstoß mit Postbus

Bei einem Busunfall im Ortsgebiet von Imst ist am Freitagvormittag ein 76-jähriger Pkw-Lenker schwer verletzt worden. Im Postbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der 57-jährige Busfahrer blieb unverletzt.

Der Unfall passierte am Freitagvormittag kurz nach 9.00 Uhr auf der Langgasse in Imst. Der 76-jährige Pkw-Lenker fuhr bergwärts und wollte links abbiegen. Dabei dürfte er laut Polizei den talwärts fahrenden Bus übersehen haben. Der Pkw-Lenker krachte mit seinem Auto frontal in den Postbus.

zeitungsfoto.at

PKW-Lenker schwer verletzt

Der Einheimische war ansprechbar, wurde bei dem Frontalzusammenstoß aber schwer verletzt. Er wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Im Postbus befanden sich zum Glück keine Fahrgäste. Auch der 57-jährige Buslenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw ist laut Polizei ein Totalschaden, der Postbus ist schwer beschädigt.