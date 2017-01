In Glücksspiellokal mit Messer bedroht

Nach hohen Spielverlusten ist ein 39-jähriger Asylwerber aus Afghanistan in einem Innsbrucker Glückspiellokal ausgerastet. Er bedrohte einen Angestellten und beschädigte den Hintereingang. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Der 39-jährige Asylwerber aus Afghanistan verlor am Dienstag abend viel Geld in dem Glückspiellokal am Südtiroler Platz in Innsbruck. Gegen 18.15 Uhr zückte er ein Klappmesser und versuchte zunächst, einen Glückspielautomaten aufzubrechen, um sich Bargeld zurückzuholen.

Bargeld gefordert

Dann bedrohte er mit dem Messer einen Angestellten und eine weitere Person. Der Tatverdächtige forderte Bargeld und verlangte von den beiden, dass sie den Lokalbesitzer rufen. Aufgrund der massiven Drohung händigte der Angestellte dem Mann einen höheren dreistelligen Eurobetrag aus, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Der 39-jährige Tatverdächtige trat aber dennoch die Verglasung des Hintereingangs ein.

Im Lokal verhaftet

Durch das schnelle Einschreiten der Polizei konnte der Mann noch im Glücksspiellokal festgenommen werden. Er wurde am Donnerstag in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat beim Gericht die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt.