Rainer Pariasek in der Nahaufnahme

Ein Hahnenkammwochenende ohne Rainer Pariasek kommt praktisch nie vor. Der sympatische ORF Sportmoderator ist gern in Kitzbühel. Wie tickt der Anchorman des ORF Sports denn so? Sie hören es bei Sabine Wallner in der Radio Tirol Nahaufnahme.

ORF

Aus Strafrecht ist für den jungen Jusstudenten Rainer Pariasek bald der Strafstoß geworden. Nach Karrierestationen bei der APA (Austria Presse Agentur) und der „Presse“ ging es über den Ö3 Sport zum Fernsehen. Dort moderiert Rainer Pariasek im Winter den Skiweltcup, im Sommer Fußball, „Sport am Sonntag“ und Großereignisse wie Olympische Spiele.

Rampenlicht und Privatheit

Welche Hoppalas sind ihm bis heute peinlich, wie kam das Busserl von Herbert Prohaska vor laufender Kamera zustande? Welcher war sein bewegendster Kitzbühel-Moment?

Sendungshinweis „Nahaufnahme“, 22.1., 13.00 - 14.00 Uhr

Rainer Pariasek steht immer im Rampenlicht und er wird nicht immer geliebt. Wie gut Rainer Pariasek im Wegstecken ist, wie eitel er ist und wann ihm das „Häferl“ übergehen kann, erzählt er Sabine Wallner am Sonntag. Auch über den „privaten“ Sport-Moderator verrät er einiges.