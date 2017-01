Blutspender dringend gesucht

Die Reserven an Blutkonserven in Tirol sind knapp. Durch die Grippewelle und viele Transplantationen sind die Bestände zuletzt deutlich zurückgegangen. Davor warnte am Mittwoch das Rote Kreuz und bittet dringend um Blutspenden.

Alle 90 Sekunden wird in Tirol eine Blutkonserve gebraucht, insgesamt sind es 42.000 pro Jahr. In der Blutbank in der Klinik Innsbruck lagern normalerweise 1.200 Blutkonserven. Derzeit sind es nur 850, sagte Manfred Gaber, der Organisationsleiter vom Blutspendedienst Tirol im ORF Interview. Dieser Vorrat reiche nur mehr für vier bis fünf Tage, so Gaber.

Hoher Verbrauch durch Transplantationen

Aufgrund der Grippewelle, der Kälte und der Schneefälle konnten in den letzten Wochen weniger Menschen zum Blutspenden kommen. Viele Spender waren auch über die Feiertage verreist. Zudem habe es in Tirol seit Beginn des Jahres einen erhöhten Bedarf an Blutkonserven durch viele Transplantationen gegeben, erklärte Manfred Gaber vom Roten Kreuz Tirol. Diese Faktoren hätten zu einem kritischen Lagerstand geführt

Tiroler spendenfreudig

Die Tiroler sind eine der fleißigsten Blutspender europaweit. Laut aktuellen Zahlen des Roten Kreuzes spenden fünf Prozent der Tiroler regelmäßig Blut, der Österreichschnitt liegt bei drei Prozent. Zunehmend wichtig sei, so Gaber, dass auch junge Menschen Blutspenden kommen. Sie würden den Nachwuchs bilden, wenn andere nicht mehr spenden können.

Blutspenden kann man zum Beispiel von Montag bis Freitag direkt in der Blutbank in der Klinik Innsbruck. Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 - 15.30 Uhr, am Donnerstag von 11.00 - 19.00 Uhr. Aber auch in den Bezirken gibt es täglich Blutspendeaktionen. Blutspenden können alle gesunden Frauen und Männer ab 18 Jahren. Mitzubringen ist ein Lichtbildausweis.

