Herzinfarkt: Lkw-Lenker prallt gegen Auto

Ein Lkw-Lenker hat Mittwochvormittag während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in den Pkw einer 24-Jährigen. Die junge Frau wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt.

Gegen 9.00 Uhr wollte der 56-Jährige mit seinem Lkw in Schwaz auf die Autobahn auffahren. Laut Notarzt erlitt er am Autobahnzubringer vermutlich einen Herzinfarkt. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er direkt in die Fahrerseite des Wagens einer 24-Jährigen, die an einer Kreuzung angehalten hatte. Dann rammte der Lkw noch ein Verkehrsschild und kam schließlich an der Leitschiene zum Stehen.

ZOOM-Tirol

Die Pkw-Lenkerin erlitt einen Schock, wurde aber laut Polizei nur leicht an der Hand verletzt. Der Lkw-Lenker musste in die Klinik eingeliefert werden.