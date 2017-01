Drei Finger mit Schneefräse abgetrennt

Ein 48-jähriger Tiroler hat sich am Montag in Aurach im Bezirk Kitzbühel mit einer Schneefräse drei Finger abgetrennt. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Der Einheimische war Montagnachmittag dabei, mit einer Schneefräse einen Parkplatz und Wege in Aurach zu räumen. Als die Fräse verstopfte, versuchte der Mann den Schnee mit der Hand zu entfernen, wobei er den Motor nicht abstellte. Plötzlich begann die Fräse sich wieder zu drehen. Dadurch wurden dem Mann drei Finger abgetrennt.

Eine Zeugin brachte ihn zum Arzt, dann wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.