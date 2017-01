Plansee übernimmt US-Werkzeughersteller

Die Tiroler Plansee-Gruppe mit Sitz in Breitenwang bei Reutte hat über ihren Hartmetallspezialisten Ceratizit den US-amerikanischen Werkzeughersteller „Best Carbide“ übernommen.

Das Privatunternehmen Best Carbide produziere Vollhartmetallwerkzeug und beschäftige 90 Mitarbeiter am Firmensitz in Rancho Dominguez in Kalifornien. Die Bohrer und Fräser des Unternehmens würden unter anderem in der Raumfahrtindustrie, der Medizintechnik und im Maschinenbau zum Einsatz kommen.

Über die Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Vereinbarung wurde letzte Woche unterzeichnet. Das teilte Plansee am Montag in einer Aussendung mit.

Mehrere Übernahmen in jüngster Zeit

Seit 2012 habe Ceratizit im Produktsegment Vollhartmetallwerkzeuge bereits fünf Unternehmen in den USA, Deutschland und Indien übernommen, berichtete Plansee. Erst vergangene Woche hatte das Unternehmen die Übernahme des deutschen Werkzeugherstellers Becker Diamantwerkzeuge bekannt gegeben.

Mit den Unternehmensbereichen Plansee Hochleistungswerkstoffe, GTP und Ceratizit sowie der Beteiligung an Molymet ist die Plansee-Gruppe nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden pulvermetallurgischen Industrieunternehmen, das die gesamte Wertschöpfungskette der Werkstoffe Molybdän und Wolfram abdeckt. Die Plansee Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2015/16 mit 6.371 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 1,18 Mrd. Euro. Das Geschäftsjahr endet mit dem letzten Februartag.

