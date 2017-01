Junge Südtiroler dürfen Thailand verlassen

Am Dienstag können zwei in Thailand verhaftete Südtiroler nach Hause zurückkehren. Die beiden wurden in der Vorwoche wegen Schmähung der thailändischen Flagge festgenommen und verurteilt.

Die beiden Jugendlichen im Alter von 18 und 20 Jahren waren in Südthailand auf Urlaub. Sie sollen vor einem Einkaufszentrum mehrere Flaggen heruntergerissen und darauf herumgetrampelt sein. Überwachungskameras hatten sie dabei aufgenommen. Das Video wurde im Internet veröffentlicht.

Die Südtiroler wurden daraufhin von der thailändischen Polizei festgenommen und zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt - mehr dazu in Zwei Südtiroler in Thailand verhaftet (tirol.ORF.at, 10.1.2017). Gegenüber der Polizei entschuldigten sich die beiden Männer und behaupteten, sie seien stark betrunken gewesen. Sie würden Thailand lieben.

ORF

Rückreise am Dienstag nach Südtirol

Die beiden Südtiroler im Alter von 18 und 20 Jahren sollen nach ihrer Freilassung nach Bangkok reisen und am Dienstag einen Flug nach Italien nehmen, wo sie am Mittwoch eintreffen werden, berichtete der Südtiroler Senator Karl Zeller.

Die italienische Botschaft in Bangkok habe sich stark für die Verkürzung der Ausweisungsprozeduren eingesetzt, die viel länger hätten sein können.