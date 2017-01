Suche nach vermisstem Jugendlichen

Nach dem Verschwinden eines Jugendlichen bittet die Polizei im Zillertal um Hinweise. Der 16-jährige Schüler aus Fügen stieg am Sonntag in der Steiermark in einen Zug, danach verlor sich jede Spur.

Der Jugendliche hat in der Steiermark einen Bekannten besucht. Gegen 14.30 Uhr ist er am Sonntag laut Polizeiangaben in Leoben in einen Zug in Richtung Jenbach gestiegen, wo er aber nicht angekommen ist. Zuletzt hatte ein Bekannter mit dem Burschen telefoniert. Seitdem besteht kein Kontrakt mehr.

Betreuer einer Einrichtung im Zillertal und später auch Angehörige haben ihn dann als vermisst gemeldet. Diese haben auch um die Veröffentlichung eines Bildes des jungen Mannes gebeten. Der Jugendliche wird als sehr verlässlich beschrieben. Die Ermittler bitten jetzt um Hinweise.

privat

Der junge Mann soll einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose sowie eine dunkelgrüne Bomberjacke getragen haben. Er hatte einen grauen Koffer bei sich. Er hat kurzes schwarz-blond gefärbtes Haar, ist ca. 170 cm groß und schlank.