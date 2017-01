Wacker sagt Vorbereitung in Ägypten ab

Der FC Wacker Innsbruck hat das geplante Trainingslager in Ägypten abgesagt. Einige Spieler hätten sich gegen ein Trainingslager am Roten Meer entschieden, begründete Wackers General Manager, Alfred Hörtnagl, den Schritt.

Das Trainingslager wäre dem Verein von einem der führenden europäischen Reiseveranstalter komplett zur Verfügung gestellt worden, so Hörtnagl, der in einer Aussendung diese Entscheidung der Spieler bedauerte, zugleich aber auch Verständnis zeigte.

„Eine Delegation des Vereins hat sich schon Anfang Dezember ein sehr positives Bild von El Gouna machen können, dennoch konnten nicht alle Bedenken ausgeräumt werden. Am Ende geht es um persönliche Empfindungen Einzelner und ist so zu respektieren“, so Hörtnagl.

Wacker Innsbruck

Vorbereitung auf Rückrunde in Tirol

Der Verein nehme diese Entscheidung zur Kenntnis und werde nun eine intensive Vorbereitung vor Ort in Angriff nehmen, so der Verein in der Aussendung.

Am Samstag verlor der FC Wacker Innsbruck das erste Testspiel gegen den FC Südtirol. In Bozen mussten sich die Innsbrucker den Südtirolern 0:2 geschlagen geben. Am Freitag ist das nächste Testspiel geplant. Um 17.00 Uhr beginnt in Kufstein das Spiel gegen den FC Kufstein.