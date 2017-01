Schüsse aus Ärger über laute Schneeräumung

Mit einer Luftdruckwaffe hat ein 26-jähriger Einheimischer Sonntagfrüh in Kössen einen Radlader unter Beschuss genommen. Der alkoholisierte Mann hatte sich über den Lärm bei der Schneeräumung geärgert.

Kurz vor 4.00 Uhr fühlte sich am Sonntag ein 26-jähriger Einheimischer in Kössen durch den Lärm bei der Schneeräumung im Ort gestört. Aus Ärger darüber griff er zu einer seiner Luftdruckwaffen und gab auf der Straße gleich mehrere Schüsse auf einen Radlader ab. Der Baggerlenker wurde dabei nicht getroffen, die Polizei rückte aber sofort mit mehreren Streifen an.

Schütze war stark alkoholisiert

Die Polizei konnte den inzwischen verschwundenen Schützen wenig später ausforschen. In seiner Unterkunft fanden die Beamten neben der verwendeten mehrschüssigen Waffe noch eine einschüssige Luftdruckpistole. Die Waffen wurden sichergestellt, der Schütze vorläufig festgenommen.

Der Alkomattest bei ihm ergab dann einen hohen Alkoholgehalt in der Atemluft, so die Polizei. Auf den Einheimischen warten jetzt mehrere Anzeigen - unter anderem wegen versuchter Körperverletzung.