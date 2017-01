Start für Rennwoche in Kitzbühel

Zum 77. Mal werden diese Woche die Hahnenkammrennen in Kitzbühel ausgetragen. Die besten Skirennläufer der Welt kämpfen um Siege, Prestige und Preisgeld. Den Auftakt macht am Montag eine Europacupabfahrt – erstmals auf der Streif.

Die Europacupabfahrt wird aber auf verkürzter Strecke ausgetragen - vom Start oberhalb der Mausefalle bis zum Oberhausberg. Die berüchtigte Hausbergkante bleibt den jungen Läufern erspart. Das Rennen beginnt um 10.15 und wird auf ORF eins live übertragen.

Kitzbüheler Skiklub

Von Dienstag bis Donnerstag machen sich dann die weltbesten Abfahrer mit der Streif vertraut. Wie es derzeit aussieht, kann heuer erstmals nach vier Jahren wieder auf der Originalstrecke gefahren werden.

Am Freitag steht der Super-G auf dem Programm, am Samstag die Abfahrt, am Sonntag der Slalom am Ganslern. Die Kombination wird nicht mehr durchgeführt.

Gute Wetterprognose für Wochenende

Schon vor einigen Tagen ließen die Pisten, die sich in Top-Zustand befinden und die Wettervorhersage die Verantwortlichen des Skiklubs Kitzbühel dem Rennwochenende kommende Woche entspannt entgegen blicken - mehr dazu in Gute Aussichten für Hahnenkamm-Rennen (tirol.ORF.at, 13.1.2017).

Die Wetterprognosen für das Wochenende sind günstig, die Veranstalter rechnen daher wieder mit Massenbesuch. Im Vorjahr besuchten 87.000 Zuschauer die Hahnenkammrennen in Kitzbühel und sorgten für ein kräftiges Umsatzplus in der Region.