Kammerlander gewinnt Weltcup in Moskau

Naturbahnrodel-Ass Thomas Kammerlander hat am Samstag einen großen Schritt in Richtung „Übernahme der Gesamtweltcupführung“ gemacht. Der Umhausener gewann den Weltcupbewerb in Moskau.

Kammerlande raste damit schon zum dritten mal in diesem Winter aufs Podest. Es ist der erste Saisonsieg für den aktuellen Europameister. Damit liegt er in der Gesamtweltcupwertung nur mehr 15 Punkte hinter dem Südtiroler Patrick Pigneter.

Das Ötztaler Doppelsitzer-Duo Christoph Regensburger und Dominik Holzknecht wurde am Samstag Zweiter im neuen Verfolgungs-Format.