Tatverdächtige nach Banküberfall festgenommen

Der Überfall auf die Filiale der Raiffeisenbank in Innsbruck am Mittwoch ist vermutlich geklärt. Die Polizei konnte am Freitag in Arlay in Frankreich zwei Männer verhaften, die für den Überfall verantwortlich sein sollen.

Am Mittwoch betraten zwei vermummte Männer die Bank in der Höttinger Au in Innsbruck. Der erste Täter forderte von einem im Schalterbereich anwesenden Bankangestellten Geld und versetzte ihm unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Der zweite Täter bedrohte die im Schalterraum sowie den angrenzenden Büros anwesenden Kunden und Angestellten mit einer dunklen Pistole - mehr dazu in mehr dazu in Bewaffneter Banküberfall in Innsbruck. Sie konnten mit einer Beute im fünfstelligen Euro-Bereich fliehen.

Täter bei Fahndung nach Überfall überprüft

Die Verdachtsmomente gegen die beiden Männer hätten sich nach einer Überprüfung des Landeskriminalamtes Tirol erhärtet, auch das von den Männern gefahrene Fahrzeug konnte identifiziert werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich auch heraus, dass die beiden bereits während der Sofortfahndung im Anschluss an den Überfall überprüft worden waren. Zu diesem Zeitpunkt war der Polizei allerdings das Kennzeichen des Fahrzeuges noch nicht bekannt, sagte Chefinspektor Albert Maurer.

Polizei

Auslieferungsbegehren gestellt

In Zusammenarbeit mit der Quästur Bozen gelang es, die Verdächtigten zu identifizieren. Auf Basis eines europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurden die Männer schließlich am Freitag in Arlay in Frankreich festgenommen. Ein Auslieferungsbegehren wurde gestellt, sagte Maurer.

Wann die beiden Männer nach Tirol überstellt werden, könne er aber noch nicht sagen. Derzeit werde zudem ermittelt, ob Zusammenhänge mit weiteren Raubüberfällen in Österreich und im Ausland bestehen, hieß es aus dem Landeskriminalamt.