Ersehnte erste Medaille für Christina Hengster

Christina Hengster hat am Freitag ihre erste Bob-EM-Medaille gewonnen. Die 30-jährige Tirolerin holte mit ihrer Anschieberin Jennifer Onasanya in Winterberg Bronze. Das Rennen war auch ein Weltcup-Bewerb, da kam das Duo auf Platz sechs.

„Endlich die ersehnte erste EM-Medaille. Ich bin super glücklich“, sagte Hengster nach dem Gewinn der ersten EM-Medaille eines österreichischen Damen-Zweier-Bobs. Schon zur Halbzeit war sie auf Position sechs bzw. drei gelegen. „Die Starts waren sehr gut, meinen zweiten Lauf hätte ich aber noch schneller erwartet“, analysierte Hengster. Sie bildete diesmal nicht wie gewohnt mit Sanne Dekker ein Team, sondern hatte die 22-jährige Studentin Onasanya mit an Bord.

Auf Platz drei im Gesamtweltcup

1,10 Sekunden fehlen am Ende auf die vor dem Bewerb von der Papierform mögliche Goldmedaille, die an das deutsche Duo Mariama Jamanka/Annika Drazek ging. Hengster war in den drei Weltcup-Bewerben davor mit den Plätzen zwei, sechs und drei doch stets beste Europäerin gewesen. Österreichs Nummer eins ist damit weiter auf Kurs in Richtung Platz drei im Gesamt-Weltcup, den sie auch im Vorjahr belegt hatte. Mit 762 Punkten hat sie nach vier von acht Bewerben weiter nur die kanadische Olympiasiegerin Kaillie Humphries (834) sowie die US-Amerikanerin Jamie Grubel Poser (809) vor sich.

GEPA/Felix Roittner

Der Tagessieg am Freitag ging an die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die über ihren ersten Weltcup-Saisonsieg jubeln durfte. Jamanka landete nur 0,07 Sekunden dahinter, Poser (0,24) auf Rang drei. Hengster hatte 1,17 Sekunden Rückstand.