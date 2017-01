Bande nach 100 Einbrüchen in Tirol gefasst

Fünf mutmaßliche Mitglieder einer international agierenden Einbrecherbande, die allein in Tirol über 100 Mal zugeschlagen haben sollen, sind nach den Weihnachtsfeiertagen in Salzburg dingfest gemacht worden.

Wie die Ermittler am Freitag bei einer Pressekonferenz berichteten, soll die aus dem norditalienischen Raum agierende Gruppierung unter anderem auch in Bayern und der Schweiz operiert haben.

Über eine halbe Million Euro Schaden

Die bis dato fest stehende Schadenssumme für die in Österreich verübten Delikte bezifferten die Kriminalisten mit 575.000 Euro. In Bayern, wo nach derzeitigem Stand über 20 Delikte auf das Konto der Serieneinbrecher gehen könnten, soll der Schaden rund 200.000 Euro ausmachen. Über die fünf Verdächtigen, die sich in der Innsbrucker Justizanstalt befinden, wurde die U-Haft verhängt.

Die fünf laut Polizei albanischstämmigen Mitglieder, drei Männer und zwei Frauen, sollen die Einbrüche in unterschiedlichen Konstellationen verübt haben. Während die männlichen Gruppenmitglieder die eigentlichen Taten verübt haben sollen, waren die Frauen vorwiegend für das Auskundschaften zuständig. Die Gruppe hatte es vorwiegend auf Hotels, Wohnhäuser und Liftstationen abgesehen.