Gute Aussichten für Hahnenkamm-Rennen

So gelassen wie schon seit Jahren nicht mehr können die Verantwortlichen des Skiklub Kitzbühel dem Rennwochenende kommende Woche entgegen blicken. Schon jetzt sind die Pisten in Top-Zustand und auch das Wetter sollte mitspielen.

Eine Woche vor dem ersten Weltcup-Rennen auf der Streif präsentiert sich diese im prächtigen Winterkleid. 30 Zentimeter Pulverschnee bedecken derzeit die quasi rennfertige Piste. Dieser Neuschnee lässt OK-Chef Michael Huber aber alles andere als nervös werden: „Wir wissen, dass die Strecke mit jeder Besichtigung der Läufer besser und härter wird. Bis Freitag wird sie sich so präsentieren, wie man sie kennt!“



Beste Stimmung in der Gamsstadt

„Es gibt heuer keine grauen Haare und die Laune auf der Strecke ist so gut wie schon lange nicht“, freut sich Huber. Der heuer gefallene Schnee und die kalten Temperaturen machten teure Schneetransporte - wie in den vergangenen Jahren oft notwendig - überflüssig. Und auch die Gamsstadt selbst zeigt sich im weißen Kleid, was wiederum herrliche TV-Bilder garantiert.

Wetter sollte aus heutiger Sicht mitspielen

Neben der Pistenpräparierung spielt natürlich das Wetter beim Hahnenkammrennen eine tragende Rolle. Für heuer sind die Aussichten aber gar nicht schlecht, dass alle Rennen planmäßig über die Bühne gehen könnten. Das Rennwochenende dürfte „relativ freundlich“ werden, sagte Monika Weis von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck am Freitag. Der Neuschnee werde in der kommenden Woche „nur mehr in homöopathischen Dosen“ vom Himmel kommen.

Die Niederschläge würden am Sonntag nachlassen, ab Montag sind derzeit nur mehr „unergiebige Schauer“ prognostiziert, so Weis. „Neuschneemäßig wird nicht mehr viel los sein“, erklärte die Meteorologin. Möglicherweise schneit es in der Nacht von Montag auf Dienstag nochmals - eine Gefährdung der Abfahrtstrainings gehe damit aber nicht einher. Auch die frostigen Temperaturen dieser Woche dürften aus derzeitiger Sicht der Vergangenheit angehören. Am Rennwochenende werde es „nicht mehr ganz so saukalt“, informierte Weis.



Erstmals Europacup-Abfahrt geplant

Das erste Rennen in Kitzbühel geht heuer schon am Montag über die Bühne. Auf der Streif findet erstmals eine Europacup-Abfahrt statt - allerdings nicht auf voller Länge. „Gestartet wird bei der Mausefalle, Ziel wird oberhalb der Hausbergkante sein, das reicht - denke ich - für die jungen Läufer“, so Huber. Dass mit Marko Moritz dabei erstmals wieder ein Kitzbüheler über die Streif geht, freut den OK-Chef besonders.

