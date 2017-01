Tiroler Reisebüros für 2017 optimistisch

Die Tiroler Reisebüros blicken optimistisch in das Jahr 2017. Besonders gefragt sind bei den reisefreudigen Tirolern sichere Urlaubsländer und Länder, die ohne Flugzeug erreichbar sind.

Besonders begehrte Reiseziele sind heuer Länder in der Nähe zu Österreich wie Italien, Kroatien und auch Deutschland. Diese Länder haben den Vorteil, dass sie nicht nur mit dem Flugzeug, sondern auch mit Auto, Bus oder Zug erreicht werden können, erklärt Andreas Kröll, Obmann der Tiroler Reisebüros.

APA/dpa Christian Charisius

Gerade bei Familien sei Sicherheit ein großes Thema und diese Länder würden dem Sicherheitsbedürfnis entgegenkommen, so Kröll. Die Flugziele Griechenland, Spanien und Portugal würden ebenfalls im Fokus liegen, mengenmäßig liegen diese aber hinter den oben genannten Ländern.

Ansturm führt zu Teuerung

Wegen der großen Nachfrage muss man aber in Ländern wie Spanien oder Portugal mit deutlichen Preiserhöhungen im Vergleich zum vergangenen Jahr rechnen. In diesen Ländern könnte es um drei bis vier Prozent teurer sein. Der Andrang auf einige Länder aber auch Reisebetrüger im Internet sorgen dafür, dass wieder deutlich mehr Tiroler im Reisebüro buchen. Die Reisebüros rechnen heuer mit einem Zuwachs von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Afrikanische Mittelmeerländer auf Verliererseite

2016 war für die Tiroler Reisebüros wegen der Terroranschläge ein schwieriges Jahr, in dem es Einbußen von etwa sechs bis sieben Prozent gab. Für 2017 haben die Reisebüros ihr Angebot entsprechend angepasst. Weniger im Fokus stehen nun Länder an der afrikanischen Mittelmeerküste von Marokko bis Ägypten oder auch die Türkei. Dafür sind klassische Reiseziele jetzt wieder stärker gefragt, etwa Italien, Kroatien, Deutschland und auch Österreich.

Trend zu früherer Buchung

Gerade im Frühbücher-Segment merke man hier eine deutliche Steigerung, so Kröll. In den „sicheren Ländern“ werde das Angebot heuer knapp werden. Die Tiroler würden dadurch früher in die Reisebüros kommen und die günstigen Frühbucherboni mitnehmen, die teilweise die Reise um 20 Prozent billiger machen, so Kröll. Die Kunden hätten damit die Gewähr, dass sie das Produkt, das sie buchen wollen, auch bekommen.

Insgesamt geben die Tiroler jährlich etwa 450 Millionen Euro für Reisen aus, die Hälfte des Umsatzes machen dabei Reisebüros. In Tirol gibt es 292 Reiseunternehmen, die an 673 Standorten etwa 2.200 Mitarbeiter beschäftigen. Bei den Tiroler Reisenden gibt es außerdem einen Trend zu Städtetripps oder Wellness, und immer mehr Tiroler entdecken Tirol auch als ihr Urlaubsland.