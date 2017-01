Kälte sorgt für hohen Energieverbrauch

Die kalten Temperaturen, die in Tirol am vergangenen Wochenende Einzug gehalten haben, haben für einen starken Anstieg beim Energieverbrauch gesorgt. Energieversorger melden teilweise neue Rekordwerte.

Bei der Fernwärme St. Johann war das Dreikönigswochenende das absatzstärkste seit Gründung der Fernwärme im Jahr 2007. Fast ein Viertel mehr Energie wurde vom 6. bis 9. Jänner an die Kunden geliefert als am Silvesterwochenende sagte Fritz Obernauer, der Geschäftsführer der Fernwärme St. Johann.

Jahreshöchstlast beim E-Werk Reutte

Auch im Außerfern, als Tannheim am 7. Jänner mit minus 26 Grad der Kältepol Österreichs war, wurde viel Energie verbraucht. Die Elektrizitätswerke Reutte meldeten Anfang Jänner eine neue Jahreshöchstlast. Spitzen- aber keine Rekordwerte beim Gasverbrauch verzeichnete der Landesenergieversorger TIGAS. Und auch bei der TIWAG gibt es derzeit einen hohen Stromverbrauch, allerdings nicht wesentlich mehr als im Vorjahr.

Bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) gibt es hingegen keine Rekordwerte. Am heurigen Dreikönigswochenende wurden nur um vier Prozent mehr Energie verbraucht als im letzten Jahr, so eine Sprecherin der IKB. Am Wochenende wird es wieder bis zu minus 10 Grad kalt.