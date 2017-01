Gerlos: Urlauber stirbt nach Fahrerflucht

An der Klinik Innsbruck ist am Donnerstag jener Niederländer verstorben, der Anfang Jänner auf der Gerlosstraße von einem Auto mitgerissen worden war. Das teilte die Polizei mit. Wer den Pkw lenkte, ist auch zehn Tage nach dem Unfall noch unklar.

Der Unfall ereignete sich am 2. Jänner kurz vor Mitternacht auf der Gerlosstraße vor einem Hotel in Gerlos. Drei Männer aus den Niederlanden riefen ein Taxi. Zwei von ihnen saßen bereits im Auto. Der Dritte, ein 48-Jähriger, wollte straßenseitig einsteigen, als er von einem Auto ohne Licht erfasst und lebengefährlich verletzt wurde. Der Fahrer beging Fahrerflucht - mehr dazu in Bei Fahrerfluchtunfall lebensgefährlich verletzt.

Pkw-Besitzerin bestreitet Autofahrt

Der 48-jährige Niederländer wurde in die Klinik eingeliefert. Doch seine Verletzungen waren so schwer, dass die Ärzte sein Leben nicht mehr retten konnten.

Das Unfallfahrzeug hatte die Polizei mit Hilfe von Zeugen rasch gefunden. Die deutsche Zulassungsbesitzerin, die in Gerlos arbeitet, bestreitet aber, das Auto zum fraglichen Zeitpunkt gefahren zu haben. Wer für den tödlichen Verkehrsunfall vom 2. Jänner verantwortlich ist, ist laut Polizei immer noch unklar. Man sei immer noch dabei, Spuren auszuwerten.