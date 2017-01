Festpiele Erl starten Orchesterakademie

Die Tiroler Festspiele Erl haben eine Orchesterakademie ins Leben gerufen. Damit soll im Festspielhaus, das temporär zum „Music Education Center“ umfunktioniert wird, ganzjährig Nachwuchspflege betrieben werden.

Wie Festspielleiter Gustav Kuhn erklärte, sei es das Ziel, mit den Mitgliedern der Orchesterakademie der Tiroler Festspiele Erl einen Pool an begabten Nachwuchsschülern aus der Region zu kreieren, auf den man direkten Zugriff habe. „Wir wollen dann auch eine Kammermusikreihe in der sogenannten Zwischen-Zeit zwischen den beiden Festspiel-Saisonen aufbauen und etablieren“, so Kuhn

Wissen an junge Musiker weitergeben

Für die Orchesterakademie wird das Festspielhaus zeitweise zum Music Education Center (MEC). Spitzenmusiker des Orchesters sollen die Möglichkeit bekommen, ihr besonderes Wissen und Können an junge Musiker weiterzugeben. Das Land Tirol begrüße den Vorschlag und habe volle Unterstützung zugesagt, hieß es.

Der Einzelunterricht bei ausgewählten Mitgliedern des Orchesters der Tiroler Festspiele Erl wird zunächst in den Fächern Geige, Klarinette und Horn angeboten.

