Belästigung: Verdächtige meldeten sich

Nach der Veröffentlichung von Fotos durch die Polizei haben sich zwei weitere Verdächtige gemeldet, die in der Silvesternacht in Innsbruck Frauen sexuell belästigt haben sollen. Die beiden zeigen sich aber nicht geständig.

Nachdem die Polizei am Montag zwei Bilder von Tatverdächtigen veröffentlichte, meldeten sich die beiden Männer, ein 19-jähriger Syrer und ein 30-jähriger Iraker selbst bei der Polizei. Die beiden bestritten bei ihrer Einvernahme aber, die von den Opfern angezeigten Delikte begangen zu haben. Bei den Vernehmungen gaben sie zudem an, sich zur Tatzeit unabhängig voneinander an den Tatorten befunden zu haben.

Anzeige auf freiem Fuß

Die beiden Asylwerber sind in Unterkünften außerhalb von Innsbruck untergebracht. Die Kriminalpolizei wird weiterhin ermitteln. Wie die anderen sechs Verdächtigen werden auch sie bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt – mehr dazu in - Sechs Verdächtige nach sexuellen Übergriffen.