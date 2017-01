Sechs Verdächtige nach sexuellen Übergriffen

Die Polizei hat nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Innsbruck sechs Verdächtige ausgeforscht. Es handelt sich um sechs Afghanen zwischen 18 und 22 Jahren, so die Polizei bei einer Pressekonferenz Montagnachmittag.

Die Männer sind laut Martin Kirchler, Stadtpolizeikommandant, zum Teil in Flüchtlingsunterkünften untergebracht gewesen. Manche von ihnen seien extra für die Silvesterfeier nach Innsbruck gefahren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Übergriffe keine geplante Aktion der Männer gewesen seien, sondern sich spontan ergeben hätten.

Anzeigen auf freiem Fuß

Die Polizei berichtete bei der Pressekonferenz weiter, dass eine Person teilweise geständig sei, die anderen würden die Vorwürfe bestreiten. Möglicherweise waren noch zwei weitere Männer an den Taten beteiligt. Ihre Identität sei aber vorerst noch unbekannt. Die mutmaßlichen Täter sollen auf freiem Fuß angezeigt werden, so die Polizei.

Nach der Silversternacht hatten sich 18 Personen bei der Polizei wegen sexueller Übergriffe großteils am Marktplatz gemeldet – mehr dazu in Weitere Anzeigen nach Silvesterübergriffen .

Üble Worte im Einkaufszentrum

Bei der Pressekonferenz Montagnachmittag gab die Polizei weiters Details zu einer sexuellen Belästigung in einem Innsbrucker Einkaufszentrum bekannt. Diesem Fall habe es sich um eine verbale Auseinandersetzung gehandelt in einem „nicht alltäglichen Sprachgebrauch“, so die Polizei. Einen Übergriff habe es in diesem Fall nicht gegeben - mehr dazu in Frau in Einkaufszentrum sexuell belästigt .