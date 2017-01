Carport und Haus in Brand geraten

In Oberlangkampfen sind am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr ein Carport und dann das angrenzende Wohnhaus in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren mit 60 Mann und zehn Fahrzeugen waren im Einsatz.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden.

ZOOM.Tirol

Ursache für das Feuer war nach Angaben der Polizei eine defekte Schneefräse im Carport.